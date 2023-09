Incidente in galleria tangenziale di Messina, traffico in tilt

Per cause ancora da chiarire, un incidente autonomo ha coinvolto una auto guidata da una 20enne all'interno della galleria "S.Giovanni"

Traffico in tilt lungo la tangenziale di Messina, carreggiata nord-sud. Per cause ancora da chiarire si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto una auto guidata da una 20enne all’interno della galleria “S.Giovanni”, tra gli svincoli di Gazzi e San Filippo.

L’intervento del 118

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane in ospedale per accertamenti. Presenti anche gli agenti della polizia stradale e i mezzi di soccorso per liberare la strada e regolare il traffico.