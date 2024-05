Il viaggio di lavoro e l’incidente mortale, Catania piange Antonio Marino

L'uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale in Calabria.

È Antonio Marino, residente a Catania, la vittima del tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 682 Jonio-Tirreno in Calabria, all’interno della galleria Limina.

L’uomo lascia due figli.

L’incidente e la morte di Antonio Marino

Il sinistro che ha posto fine alla vita dell’uomo è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9.30 del mattino, all’interno della galleria Luminia, nel Comune di Mammola. Per cause ancora da chiarire si sarebbero scontrate due auto, una Jeep Cherokee e una Opel Mokka. In seguito all’impatto, l’uomo sarebbe morto sul colpo. Pare che si trovasse in Calabria per un viaggio di lavoro.

C’è anche un ferito, per fortuna non grave: si tratta di un uomo residente a Gerace. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Poche settimane fa, un’altra siciliana aveva perso la vita in un incidente in Calabria: si tratta di una donna di Scicli (RG), Francesca Stornello, rimasta coinvolta in uno scontro lungo la Strada Statale 106 a Villapiana Lido, nel Cosentino.

Il cordoglio

Sono diversi i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Antonio Marino. Tra questi c’è il gruppo dell’Asd Teamsport, che su Facebook scrive: “Una notizia che ci lascia atterriti, distrutti e che non riusciamo ad accettare. La Teamsport è vicina, con il cuore colmo di dolore, alla famiglia Marino, per la scomparsa di Antonio, avvenuta nella mattina di oggi per via di un incidente stradale sul lavoro. Antonio non era solo il padre dei fratelli Marino, ragazzi affezionati che sono cresciuti alla Teamsport. Antonio era un amico. Antonio era una persona come poche hanno mai orbitato attorno alla nostra società. Accanto alla moglie Lucia, nostra dirigente del settore giovanile, sono diventati parte della Teamsport in tutto e per tutto. Sono parte integrante della nostra famiglia”.

Foto Asd Teamsport – FB