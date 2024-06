FOTO | Ennesimo incidente sul lavoro, Canicattì piange il 21enne Angelo Giardina: morto schiacciato dal muletto

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il giovane abbia tentato una manovra azzardata. In corso gli accertamenti.

Ennesima tragedia sul lavoro. Un giovane di 21 anni, Angelo Giardina, ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro, avvenuto all’interno di un’azienda edile di Canicattì. La ditta si trova in via Vittorio Emanuele, nei pressi del ponte obliquo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La dinamica dell’incidente sul lavoro a Canicattì

Non si conoscono bene le cause dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione, sembra che il giovane, forse per una manovra azzardata, sia rimasto schiacciato dal muletto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e i carabinieri della locale compagnia che si stanno occupando di ricostruire la dinamica.

Foto: Irene Milisenda