Canicattì, ladri rubano in un’azienda edile: vano tentativo di acciuffarli del titolare

Indagini in corso delle forze dell'ordine

E’ stata una notte tumultuosa quella vissuta da un imprenditore di un’azienda edile di Canicattì. Avvisato dell’indesiderata visita di alcuni ladri, quando erano circa le 23-15, il titolare si mette in macchina con un amico per cercare di sorprendere i malviventi. Ma è proprio lungo il tragitto che, vedendo caricati su una Fiat Punto pannelli di legno da carpenteria (ben 85), riconoscendoli come suoi, comincia a suonare il clacson con la speranza di fermare l’automobilista.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nulla da fare, visto che il conducente della Fiat Punto, accelerando si è dissolto nel nulla con la merce trafugata. Avvisate dall’imprenditore le forze dell’ordine, dopo avere effettuato il sopralluogo nell’impresa, hanno accertato che i ladri – verosimilmente più persone – sono riusciti a fare breccia all’interno dell’azienda dopo aver manomesso la rete metallica.