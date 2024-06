Cade in una catasta di balle di fieno e muore, ennesima vittima sul lavoro in Sicilia

L'uomo aveva 70 anni ed era molto conosciuto a Canicattì (AG), dove viveva.

Un nuovo incidente mortale sul lavoro a Canicattì, in provincia di Agrigento: la vittima è ancora una volta un agricoltore, un uomo di 70 anni.

L’anziano era molto conosciuto nel quartiere Borgalino di Canicattì, dove viveva. La tragedia è avvenuta lo scorso martedì.

Incidente mortale sul lavoro a Canicattì, vittima un agricoltore

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il malcapitato sarebbe caduto in una catasta di balle di fieno – dove pare fosse salito per recuperare delle galline – e che sia morto, presumibilmente per asfissia. Non vedendo rientrare in casa il 70enne, i familiari avrebbero lanciato l’allarme.

Nelle campagne tra Racalmuto e Canicattì sono quindi accorsi gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la tragedia. Hanno trovato l’uomo morto nella catasta di balle di fieno.

I funerali saranno celebrati alle 15.30 di giovedì 20 giugno nella chiesa di Santo Spirito.

L’infortunio sulla ferrovia

Pochi giorni fa un altro incidente sul lavoro, fortunatamente non mortale, in provincia di Agrigento: un mini escavatore si sarebbe ribaltato sulla linea ferroviaria Agrigento – Palermo in contrada Minaga e sarebbe rimasto ferito.

