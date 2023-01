Incidente sul lavoro nell’Agrigentino, autista 55enne perde le falangi della mano

Due le falangi di una mano tranciate all'autista rimasto vittima dell'incidente sul lavoro a Licata. Ecco cos'è successo.

Un 50enne originario di Licata, in provincia di Agrigento, è rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro.

L’uomo, autista di un carro attrezzi, era impegnato nel caricato un’auto sul mezzo di soccorso quando, improvvisamente, la vettura sarebbe scivolata tranciandogli due falangi di una mano.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima, la quale è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.

In seguito, il 50enne è stato trasferito all’ospedale Policlinico di Palermo in elisoccorso. Sono attualmente in corso le indagini per meglio comprendere l’accaduto.