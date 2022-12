Scontro tra auto alla foce del fiume Salso, due persone in ospedale

Paura per i conducenti dei due mezzi protagonisti dell'incidente di Licata. Per loro è stato necessario il trasporto in ospedale.

Non si arrestano gli incidenti lungo le strade della Sicilia. Un sinistro si è verificato ieri sera sul ponto all’altezza della foce del fiume Salso, nei pressi di Licata, in provincia Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione dell’impatto, a rimanere coinvolte sarebbero state due auto. Ancora da determinare le cause che hanno provocato l’incidente stradale.

Gli automobilisti che si trovavano alla guida dei due mezzi sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Fortunatamente, nessuno dei due correrebbe pericoli per la vita.