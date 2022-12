Rocambolesco incidente sul lungomare di Trapani, auto si ribalta: tre feriti

Violento incidente stradale sul lungomare di Trapani. Per i feriti è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato ieri pomeriggio sul lungomare Dante Alighieri di Trapani.

Due auto, una Yaris e una Panda, sono finite in collisione per cause ancora da comprendere all’incrocio con via Nino Bixio. Uno dei due mezzi, a causa dell’impatto violento, si sarebbe anche ribaltato sulla carreggiata.

La collisione ha provocato il ferimento di tre persone che sono state costrette a ricorrere alle cure mediche all’ospedale Sant’Antonio Abate del capoluogo trapanese, trasportate dalle ambulanze del 118.

Fortunatamente, gli infortunati non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto si sono presentati anche gli agenti della Polizia Municipale per occuparsi dei rilievi del caso.