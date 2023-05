Violento incidente sulla Maremonti, schianto tra auto e trattore: un ferito grave

Nuovo incidente stradale a Siracusa, impatto tra un trattore e un'auto. Ecco i primi dettagli di quanto avvenuto.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Maremonti, tra la Necropoli del Fusco e la via per Canicattini, a Siracusa. In base alle prime informazioni, a scontrarsi sarebbero stati un trattore e un’auto per cause ancora da accertare.

Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco per fornire immediata assistenza. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Incidente Siracusa, una persona grave

La circolazione stradale, al fine di consentire le operazioni di atterraggio del mezzo, è stata interrotta. Nello scontro sulla Maremonti si registrerebbe un ferito grave di 47 anni. L’uomo, a seguito dell’impatto, sarebbe rimasto intrappolato all’interno della sua auto.

Non è ancora chiaro se, nell’impatto, possano essere rimasti coinvolti altri soggetti. Maggiori informazioni sull’incidente avvenuto a Siracusa potrebbero arrivare nel corso dei prossimi minuti.

Notizia in aggiornamento

Foto di repertorio