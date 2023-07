Auto ribaltata nel Trapanese, la vittima è Giuseppe Angileri: “Sei come una farfalla rara”

Sono ore di lacrime e lutto a Marsala, in provincia di Trapani, per la scomparsa di Giuseppe Angileri, vittima dell'incidente di ieri.

Si chiama Giuseppe Angileri, 18 anni, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 16 in via Favara a Marsala, in provincia di Trapani.

Il giovane si trovava alla guida della Volkswagen Polo che, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe andata a schiantarsi contro un muretto a secco per poi finire fuori strada e ribaltarsi più volte. Giuseppe aveva conseguito il diploma soltanto pochi giorni fa all’Istituto Tecnico Tecnologico di Marsala.

Insieme a lui, a bordo dell’auto incidentata, si trovava una ragazza di 17 anni che è stata costretta a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Per il 18enne, invece, nulla da fare: sarebbe morto sul colpo al momento del terribile schianto.

“Eri un ragazzo meraviglioso”

Sono numerosi i post di amici e conoscenti che si stanno moltiplicando in queste ore sui social in ricordo del ragazzo prematuramente scomparso.

“Come quelle rare farfalle che vivono solo un giorno, ci hai lasciato proprio quando stavi per spiegare le tue ali e spiccare il tuo volo più bello“, si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto Tecnico Tecnologico Marsala “P. Mattarella”, Indirizzo Elettroni.

“I compagni, i docenti, il Dirigente scolastico e l’intera comunità dell’Istituto Superiore Giovanni XXIII-Cosentino partecipano al dolore della famiglia Angileri per la prematura scomparsa del figlio Giuseppe, allievo dell’Istituto Tecnico Tecnologico appena diplomato”.

“Tutti conserveranno sempre il caro ricordo di un ragazzo meraviglioso, dall’intelligenza vivace e dalla grande sensibilità. Ciao Giuseppe, guida e proteggi la tua famiglia e tutti noi!”.

“Tristezza infinita! Ragazzo educato e pieno di vita! Amava quello che studiava, mostrava grande interesse! Un abbraccio ai familiari!”, commenta Giovanni. “R.i.p carissimo amico mio, sentite condoglianze alla famiglia”, scrive Nicholas.

Fonte foto: Facebook – Istituto Tecnico Tecnologico