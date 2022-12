Scontro in strada, auto investe e uccide una mucca: grave conducente

La prima ricostruzione dell'ennesimo incidente grave in Sicilia, avvenuto a Misilmeri (PA).

Incidente a Piano Stoppa, frazione di Misilmeri, in provincia di Palermo: un’auto ha investito e ucciso una mucca e il conducente è rimasto gravemente ferito.

Il sinistro si è verificato nelle scorse ore e sono già in corso le indagini del caso. Purtroppo, come già accennato, c’è un ferito grave: si tratta del conducente dell’unico veicolo interessato dall’incidente.

Incidente a Piano Stoppa (Misilmeri), auto investe mucca

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo alla guida dell’auto coinvolta avrebbe investito una mucca mentre si trovava in strada. L’animale sarebbe morto. Numerosi anche i danni all’auto, praticamente distrutta in seguito all’impatto.

L’uomo, soccorso dagli operatori del 118 intervenuti sul luogo del sinistro, è stato trasferito in ospedale. Purtroppo, pare che sia in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito per la ricostruzione della dinamica.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente in Sicilia nel giro di pochi giorni. Proprio ieri, mercoledì 7 dicembre 2022, si è registrato un sinistro mortale lungo la Statale 417 “Di Caltagirone”: in seguito a uno scontro tra 4 auto nel territorio di Ramacca (in provincia di Catania), è deceduta una persona.

Immagine di repertorio