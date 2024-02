Weekend tragico a Mondello, cappotta con la Merdedes: morto 62enne

Si indaga per ricostruire l'esatta dimamica del sinistro

E’ Giovanni Pollicino, 62enne residente a Carini, la vittima del tragico incidente verificatosi nella notte di domenica 4 febbraio 2024 lungo via Mattei a Palermo. L’uomo era a bordo della sua auto Mercedes decappottabile quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo lungo la strada di Mondello. In seguito al cappottamento, Pollicino è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Gravi ferite

Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo, per via delle gravi ferite riportate, è spirato all’ospedale Villa Sofia. A riconoscere l’automobilista il fratello e la compagna. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.