Area industriale di Carini, opportunità di lavoro per 45 metalmeccanici

Nuove assunzioni in vista nel Palermitano

La filiale palermitana dell’agenzia per il lavoro Randstad Italia ha pubblicato sul suo sito un annuncio di lavoro per 45 metalmeccanici cercati da una nota azienda che ha sede nell’area industriale di Carini. Diverse le figure specializzate che devono essere selezionate entro la fine del mese di febbraio.

Le figure richieste

L’azienda, in particolare, cerca le seguenti figure: montatore meccanico, addetto taglio laser, operatore cnc, saldatore a tig, addetto all’imballaggio in legno, addetto all’incollaggio, addetto allo stampaggio, verniciatore, molatore, piegatore con esperienza su presse piegatrici. Per ciascuna figura, per partecipare alla selezione, è necessario aver maturato almeno un anno di esperienza nella medesima mansione. Tutte le figure richieste devono avere conoscenza del disegno meccanico.

Modalità selezione

L’iter di selezione si svolgerà in tutto il mese di febbraio e sarà costituito da un primo colloquio conoscitivo con Randstad, un secondo colloquio con l’azienda e successivamente un colloquio di approfondimento.

L’inqudramento

Una volta concluso l’iter verrà proposto un inserimento di iniziali 6 mesi con inquadramento secondo il CCNL Metalmeccanico aziende industriali, con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato. Per presentare la candidatura occorre collegarsi alla piattaforma ANNUNCI RANDSTAD o scrivere una mail all’indirizzo palermo.tecnocostruzioni@randstad.it