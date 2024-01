Pauroso impatto frontale in autostrada, esplode Mercedes: andava contromano

Sul posto la polstrada e i vigili del fuoco

Panico sulla A27, poco prima delle 12 tra lo svincolo di Vittorio Veneto Sud e quello di Treviso Nord: una Mercedes, introdottasi in autostrada contromano, ha finito per centrare in pieno una Fiat Tipo che stava, invece, percorrendo correttamente la carreggiata. Terribile l’impatto tra i due vicoli anche se, essendo avvenuto semifrontalmente perché entrambe le persone alla guida dei due veicoli hanno tentato di evitare l’altro, i due conducenti sono rimasti miracolosamente illesi.

Miracolosamente illesi

Dopo essere scesi entrambi sulle proprie gambe, hanno assistito alle fiamme che, in poco tempo hanno avvolto fino a divorarla l’auto dell’automobilista “sbadato”. Intanto, causa rogo e fumo, tra gli automobilisti si è scatenato il panico. A risolvere la situazione i vigili del fuoco, mentre a trasportare in via precauzionale all’ospedale i feriti il personale sanitario del Suem. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada.