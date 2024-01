Panico nel Siracusano, dalla lite all’arrivo della polizia: agente spara, uomo ferito

Episodio di violenza a Pachino: protagonisti due pregiudicati e la polizia.

Spari al culmine di una lite e di una successiva aggressione alla polizia a Pachino, in provincia di Siracusa: protagonisti del brutto episodio due pregiudicati e un poliziotto.

In corso gli accertamenti su quanto accaduto.

Spari a Pachino, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, vi sarebbe stata una lite tra due pregiudicati, degenerata in sparatoria. Sarebbero stati esplosi, nello specifico, dei colpi d’arma da fuoco contro una bancarella destinata alla vendita di frutta e verdura.

Sul posto, in seguito a una segnalazione degli spari registrati, sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Pachino per sedare la lite. Uno dei due contendenti avrebbe puntato l’arma contro gli agenti e uno di loro, in risposta all’aggressione, l’avrebbe gettato a terra per poi far partire un colpo con la pistola di ordinanza.

L’uomo, ferito alla gamba, è stato trasferito in ospedale. Secondo le prime indiscrezioni, non sarebbe in gravi condizioni.

Altri episodi

Poche settimane fa un episodio simile è avvenuto a Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Un uomo avrebbe esploso dei colpi di pistola dopo una lite per un posteggio. Gli spari in aria non avrebbero ferito nessuno, ma avrebbero scatenato il panico tra i residenti del condominio. Le autorità hanno avviato le indagini del caso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio