Incidente mortale a mare: vittime un 17enne e una ragazzina di 12 anni

E’ giallo sull’incidente che ha sconvolto la giornata di Bournemouth, nel Regno Unito. Per cause tutte da accertare, mentre facevano il bagno al largo insieme ad altre persone, un ragazzo di 17 anni e una ragazzina di 12 anni sono morti, mentre altri otto sono rimasti feriti. Non è chiaro cosa sia accaduto, anche se la polizia ha arrestato un 40enne per omicidio colposo. Sembra che l’uomo fosse in acqua nel momento dell’incidente. Gli agenti riferiscono che i ragazzi non sono stati colpiti da nessuna imbarcazione e che nessuno degli altri 8 si sia ferito saltando dal molo.

Nessuna moto d’acqua

Inizialmente, si era diffusa la voce che qualcuno con la moto d’acqua avesse investito i bagnanti, ipotesi tuttavia non confermata dalle forze dell’ordine impegnate a fare luce sulla vicenda.