F1, bomba dall’Inghilterra: la Ferrari vuole il dream team Hamilton-Leclerc

Una clamorosa indiscrezione scuote la F1: la "Rossa" starebbe corteggiando Lewis Hamilton per metterlo al fianco del monegasco nel 2024

Il Mondiale di Formula 1, dopo la cancellazione del Gran Premio d’Imola a causa del terribile maltempo abbattutosi in questi giorni sull’Emilia Romagna, si appresta a sbarcare a Montecarlo nel prossimo fine settimana.

Nel frattempo, però, nel paddock iniziano ad impazzare come consuetudine voci e rumours riguardo il mercato piloti in vista della stagione 2024.

L’ultima, clamorosa, indiscrezione a tal proposito arriva direttamente dall’Inghilterra: secondo il Daily Mail, infatti, il patron Ferrari John Elkann avrebbe personalmente avviato le trattative con Lewis Hamilton per portare il 7 volte campione del mondo a Maranello.

La Ferrari sogna il dream team Hamilton-Leclerc

Secondo quanto raccontato dal tabloid britannico, la “Rossa” avrebbe messo sul piatto un succulento ingaggio da 40 milioni di sterline all’anno (circa 46 milioni di euro) per convincere il fuoriclasse inglese a trasferirsi in Italia al termine del suo contratto con la Mercedes in scadenza nel 2023.

Attenzione, tuttavia, perchè a far eventualmente posto ad Hamilton non sarebbe Charles Leclerc (l’ipotesi scambio, infatti, viene presentata come remota e di difficile realizzazione) bensì Carlos Sainz, nonostante lo spagnolo sia vincolato alla Ferrari sino alla fine del prossimo campionato.

La Ferrari, con il suo presidente in testa, sogna quindi di comporre il dream team Lewis-Charles: i tifosi del “Cavallino” possono iniziare a sognare.