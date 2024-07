Palermo, incidente mortale in via dell’Olimpo: perde la vita Andrea Pellegrino di 47 anni

Sembra che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo per poi essere sbalzato per alcuni metri.

Un altro incidente mortale si è verificato questa notte, tra sabato 20 e domenica 21 luglio, a Palermo, in via dell’Olimpo.

La vittima dell’incidente mortale a Palermo

A perdere la vita un uomo di 47 anni, in sella alla sua moto. Andrea Pellegrino, questo il nome della vittima, avrebbe perso il controllo del mezzo e, dopo essere stato sbalzato per alcuni metri, è finito all’interno di una delle rotonde. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino.

Sembra che Pellegrino non sia morto sul colpo, ma nel giro di qualche minuto, a causa delle gravi ferite. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto anche l’infortunistica dei vigili urbani, che ha effettuato i rilievi. Da ricostruire adesso la dinamica dell’incidente, ma sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi.