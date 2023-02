L’infarto fatale e l’incidente mortale: tragica fine per un 62enne

L'ennesima tragedia sulle strade siciliane si è verificata a Racalmuto, in provincia di Agrigento.

Incidente autonomo e mortale in pieno centro cittadino a Racalmuto, in provincia di Agrigento: la vittima è un uomo di 62 anni, ex poliziotto.

Ecco la prima ricostruzione dei fatti e le informazioni sul sinistro, l’ennesimo conclusosi tragicamente in Sicilia: solo pochi giorni fa, un giovane è morto in seguito a un incidente ad Aragona, sempre nell’Agrigentino.

Incidente mortale a Racalmuto, morto 62enne

Un uomo di 62 anni A.M. mentre era a bordo della sua auto, una Golf Volkswagen, è stato colto da un infarto e si è sbattuto autonomamente con un camion che si trovava posteggiato nella strada lungo la via Roma.

I sanitari del 118 hanno tentato per un’ora di rianimarlo in attesa dell’ elisoccorso, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione per confermare la dinamica dell’accaduto.