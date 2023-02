Incidente stradale nell’Agrigentino: muore 26enne di Aragona

Muore un 26enne di Aragona in un incidente stradale. Il giovane guidava una Fiat Panda che si è ribaltata

Un 26enne di Aragona, Raimondo Giglia, è morto in un incidente stradale. Il giovane guidava una Fiat Panda che si è ribaltata lungo viale Mediterraneo, nella zona industriale fra Agrigento-Favara e Aragona. Un passante vedendo l’auto ribaltata ha chiamato il 118 e notato il ragazzo che pare fosse stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici hanno potuto solo accertare la morte del malcapitato. Intervenuti i carabinieri sul luogo dei fatti che indagano sul caso. Il sinistro sarebbe avvenuto di notte, sono ancora in corso investigazioni per capire la dinamica della tragedia.

Il cordoglio del sindaco di Aragona

Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ha commentato il triste avvenimento e si stringe attorno alla famiglia. “La nostra comunità si sveglia con la terribile notizia della morte di una giovane vita aragonese. Questa notte un terribile incidente – scrive il primo cittadino in un post sulla pagina Facebook – , avvenuto in Zona Asi, ha causato la morte di Raimondo Giglia, un ragazzo di Aragona di soli 26 anni. Mi stringo al dolore della famiglia di Raimondo e invito, in questo momento di straziante dolore per la cittadina di Aragona, tutti i ragazzi e non solo a riflettere sull’importanza di osservare sempre la massima prudenza e attenzione sulle strade quando sono alla guida. Abbiamo predisposto col Comune un’ordinanza, con decorrenza immediata, che dichiara annullati i festeggiamenti previsti per il Carnevale 2023″.