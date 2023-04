Schianto mortale tra due Golf Volkswagen sulla Statale 118, vittima un 29enne

Due feriti e una vittima: è il bilancio dell'ultima tragedia sulle strade siciliane. In seguito all'incidente è morto il giovane Francesco Mannella.

Ennesima tragedia lungo la Strada Statale 118 Corleonese Agrigentina, che collega Agrigento con Raffadali, dove nella mattinata si è verificato un incidente mortale. La vittima è Francesco Mannella, 29 anni.

Ci sono anche due feriti. Ecco la prima ricostruzione dell’accaduto.

Incidente mortale sulla Statale 118, morto Francesco Mannella

Secondo una prima ricostruzione, due auto, modello Golf Volkswagen, si sarebbero scontrate frontalmente. Nello schianto a perdere la vita è stato un giovane di 29 anni, Francesco Mannella, operatore ecologico di Porto Empedocle, deceduto poco dopo lo schianto per le gravi ferite all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Gli occupanti dell’altro veicolo, due ragazzi di 20 e 21 anni, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti, si trovano al Pronto Soccorso per le cure necessarie; le loro condizioni, fortunatamente, non dovrebbero essere gravi.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti gli operatori del 118 con delle ambulanze e i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che si stanno occupando dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente. Traffico parzialmente rallentato nella zona interessata dall’incidente (la Statale 118), già interessata in passato da tragedie simili e di richieste di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza.

Foto e testo di Irene Milisenda