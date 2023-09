Tragedia in viale Lazio, donna travolta e uccisa da camion dell’esercito: ecco chi è la vittima

L'ennesimo incidente mortale a Palermo ha posto fine alla vita di una donna di 76 anni. Polizia e 118 sul posto.

Investita da un camion dell’esercito: così è morta Maria Bignardelli, 76 anni, vittima dell’ennesimo incidente mortale a Palermo, per l’esattezza in viale Lazio.

Inutili i tentativi di soccorso.

Incidente mortale in viale Lazio a Palermo, vittima Maria Bignardelli

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, la 76enne sarebbe stata investita da un mezzo dell’esercito all’incrocio tra viale Lazio e viale delle Alpi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma tutti i tentativi di rianimazione purtroppo si sono rivelati inutili.

Intervenute, per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, anche le Volanti della polizia e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle indagini.

Una zona pericolosa

Purtroppo quello in cui è morta Maria Bignardelli non è l’unico incidente mortale e/o grave che si registra in viale Lazio a Palermo. La zona è spesso teatro di sinistri. Uno dei più gravi si è registrato circa 3 anni fa, nell’agosto 2020, quando un ragazzino di appena 14 anni è morto in seguito allo scontro tra uno scooter e un’auto modello Skoda Octavia all’incrocio tra viale Lazio e viale Campania.

Immagine di repertorio