Incidente all’incrocio di viale Campania e viale Lazio a Palermo, coinvolto un carabiniere in moto

Incidente a Palermo tra un civile e un carabiniere in uno degli incroci più importanti e trafficati della città: fra viale Campania e viale Lazio

Incidente a Palermo tra un civile e un carabiniere in uno degli incroci più importanti e trafficati della città: fra viale Campania e viale Lazio.

Lo scontro in particolare è stato tra una utilitaria e una moto dell’Arma, di servizio quindi. Alla guida dell’autovettura protagonista dell’incidente vi era una donna.

Le condizioni dei conducenti dopo l’incidente

Fortunatamente, da quanto emergerebbe, anche se il militare è stato trasportato dall’ambulanza non sarebbe in gravi condizioni; mentre la donna non avrebbe riportato nemmeno un graffio. Sono in corso tutti i rilievi del caso effettuati dalla polizia municipale. Ovviamente si stanno creando un po’ di rallentamenti data la posizione “calda” dell’incidente per il traffico palermitano.