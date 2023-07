Paura nel Messinese, bambino di 6 anni precipita da balcone: è gravissimo

Momenti di preoccupazione a Villafranca Tirrena, il bambino avrebbe compiuto un volo di diversi metri fino al suolo.

Un bambino di 6 anni è precipitato oggi da un balcone di un’abitazione presente in via Tomasi di Lampedusa a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo avrebbe tentato di scavalcare una ringhiera, forse per passare da balcone all’altro, e sarebbe precipitato al suolo compiendo un volo di diversi metri.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il bambino, portandolo il elisoccorso al Policlinico di Messina.

Le ferite riportate dal piccolo in occasione della caduta sarebbero molto gravi. Sono attualmente in corso le indagini per comprendere nel dettaglio cosa possa essere accaduto.