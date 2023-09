Sergio Burgio morto in incidente, identificato lo scooterista fuggito: ecco chi è

Rintracciato il presunto responsabile dell'incidente che ha causato la morte di Sergio Burgio: era fuggito via poiché senza patente.

È stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale il presunto responsabile dell’incidente stradale che è costato la vita a Sergio Burgio, operaio di 54 anni deceduto nello schianto avvenuto a Porto Empedocle, nell’Agrigentino.

Morte Sergio Burgio, chi è lo scooterista

Si tratta di un giovane di 18 anni, identificato all’ospedale San Giovanni di Dio dopo l’impatto tra lo scooter SH sul quale si trovava e la moto Yamaha condotta dalla vittima.

A quanto pare, il giovane si sarebbe allontanato frettolosamente dal luogo dell’incidente in quanto sprovvisto di patente, per poi dirigersi nel nosocomio agrigentino a causa delle ferite riportate.

La ricostruzione del sinistro mortale

L’operaio sarebbe invece morto dopo essere stato sbalzato dalla sella e aver colpito l’asfalto con la testa nei pressi di un’auto in sosta.

Sul punto di sono presentati i sanitari del 118 ma, nonostante i soccorsi, per Sergio Burgio non ci sarebbe stato nulla da fare. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri per riuscire a ricostruire nei dettagli la dinamica di quanto accaduto.

Fonte foto: Facebook – Sergio Burgio