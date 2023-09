Lo schianto fatale in contrada Cannelle, la vittima è il 54enne Sergio Burgio

Fatale l'impatto tra la moto Yamaha condotta dal 54enne e una Honda SH.

L’ennesima vittima della strada in Sicilia è Sergio Burgio, operaio di 54 anni, morto in un tragico incidente stradale a Porto Empedocle (AG) nelle scorse ore.

I soccorsi per l’uomo, coinvolto in un sinistro tra due moto, si sono purtroppo rivelati inutili.

Sergio Burgio è la vittima dell’incidente di Porto Empedocle

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 54enne viaggiava a una moto Yamaha quando improvvisamente – per ragioni ancora da chiarire – si sarebbe scontrato contro un’altra moto, modello Honda SH, in contrada Cannelle, all’altezza di via Sauro.

L’operaio sarebbe stato sbalzato dalla sella e avrebbe sbattuto la testa nei pressi di un’auto in sosta. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente. Ferito, invece, il conducente dell’Honda SH, trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento e di Porto Empedocle per i rilievi di rito.

Fonte foto: profilo Facebook