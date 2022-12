Scontro tra camion e Minicar in curva: gravi due minorenni, interviene l’elisoccorso

Drammatico incidente tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, in provincia di Siracusa: ecco la prima ricostruzione.

Nelle scorse ore, nello specifico nella mattina del 30 dicembre, si è verificato un grave incidente tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, nel Siracusano.

Il bilancio è di due ferite, due minorenni.

Grave incidente a Pachino, la ricostruzione

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti del sinistro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, si sarebbero scontrati una minicar e un camion. In seguito all’impatto, avvenuto in prossimità di una curva nella strada che porta da Portopalo a Pachino.

In seguito al violento scontro, due ragazze – a quanto pare entrambe minorenni – sono rimaste ferite. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118. Le due ragazze sono state trasferite in ospedale in elisoccorso. Non si hanno ulteriori informazioni sulle loro condizioni, al momento.

I carabinieri sono intervenuti per i rilievi di rito e si occuperanno delle indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare al più presto eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente sulle strade siciliane nel giro di pochi giorni, essendo l’isola una delle Regioni che ha registrato il maggior incremento di sinistri (molti gravi e/o con esito mortale) in Italia nel 2021 (e, purtroppo, sembra anche nel 2022).

Immagine di repertorio