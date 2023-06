Incidente a Palermo: auto investe maestra davanti una scuola

Davanti alla scuola sono giunte un'ambulanza e la polizia municipale per stabilire la dinamica esatta dell'incidente.

Attimi di tensione, questa mattina, presso la scuola Nicolò Garzilli di Palermo. Proprio in prossimità del suono della campanella, circa le 8, un incidente ha coinvolto una maestra dell’istituto intenta ad attraversare la strada. La donna, che a quanto pare si trovava sulle strisce pedonali, è stata investita da una Smart.

Tanta paura

Fortunatamente soltanto grande paura per lei, riuscita a rimettersi in piedi in autonomia. Nonostante nessun danno fisico riportato eccetto un bernoccolo, la donna è stata accompagnata in ospedale, dove si trova con il marito per accertamenti. Davanti alla scuola sono giunte un’ambulanza e la polizia municipale per stabilire la dinamica esatta dell’incidente.

I