Incidente nel Catanese, scontro camion-auto: due persone ferite

Ennesimo incidente stradale in provincia di Catania. Uno scontro tra un’auto e un camion è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 11 luglio, in via Alcide de Gasperi a Santa Maria di Licodia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il primo mezzo si stava dirigendo verso Biancavilla, mentre il camion si stava spostando per raggiungere Santa Maria di Licodia. Nell’occasione sono rimaste ferite due donne che si trovavano a bordo dell’auto.

I soccorsi

L’impatto è stato abbastanza violento e numerosi sono i detriti rimasti sull’asfalto a seguito dello scontro. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alle due malcapitate.

Le loro condizioni di salute, al momento, non sono ancora note. Il traffico stradale lungo l’arteria dove si è verificato l’incidente è rimasto bloccato. Maggiori dettagli sul sinistro potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

