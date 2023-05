Si schianta con l’auto contro il muro e si ribalta, giovane ferita nel Ragusano

Ennesimo incidente stradale a Scicli, una giovane è rimasta ferita dopo essersi ribaltata a bordo della sua auto.

Non si arrestano gli incidenti stradali in Sicilia. L’ennesimo sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 21 maggio, lungo la Strada provinciale 84 Scicli-Arizza in contrada Mosca nel territorio di Scicli, in provincia di Ragusa.

L’impatto e i soccorsi

In base ai primi accertamenti, una giovane si sarebbe schiantata contro un muro mentre si trovava alla guida della sua Opel Mokka. L’auto, a seguito dell’impatto, si è ribaltata su un fianco.

La ragazza ha riportato delle ferite a seguito dello schianto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, i quali hanno provveduto al trasferimento all’ospedale Maggiore Nino Baglieri. Sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso.

Ieri un incidente mortale nel Catanese

Un altro incidente stradale – stavolta mortale – si è verificato sempre nelle scorse ore a Gravina di Catania, nella provincia etnea, con dinamiche simili. A perdere la vita è stata la giovane Rosalba Distefano, 36 anni. In quel caso la sua auto si sarebbe ribaltata e schiantata contro un palo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia e dalla presenza della cenere vulcanica espulsa dall’Etna.

