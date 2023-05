Il ribaltamento e lo schianto sul palo, Rosalba Distefano la vittima dell’incidente a Gravina di Catania

Si è spenta a soli 36 anni Rosalba Distefano, vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri in via del Cavaliere a Gravina di Catania.

È Rosalba Distefano, 36 anni, la vittima del tremendo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via del Carabiniere, a Gravina di Catania. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, la donna si sarebbe schiantata violentemente contro un palo mentre si trovava a bordo della sua auto.

Rosalba Distefano, la dinamica dell’incidente

Il mezzo a quattro ruote si è anche ribaltato sull’asfalto. A provocare il sinistro mortale, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato il manto stradale reso viscido dal “mix” di pioggia e cenere vulcanica caduta a Catania e provincia a seguito dell’eruzione dell’Etna.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri ma, per la giovane, non ci sarebbe stato nulla da fare. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, infatti, Rosalba Distefano aveva già perso la vita.

Morte Rosalba Distefano, i messaggi degli amici

Sono numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno moltiplicando sui social per ricordare la giovane prematuramente scomparsa.

“È proprio vero che la vita è un attimo, e tu in un solo attimo sei volata via sconvolgendo tutti noi. Non mi capacito ancora di quanto accaduto, avevi una vita intera davanti a te. Tu così buona, sin da bambine eri così perbene sempre disponibile con tutti ed ancora adesso una donna d’ altri tempi, che destino crudele! Ma penso che probabilmente qualcuno ti avrà voluto in paradiso perché è proprio lì che vanno le anime nobili e gentili come te. Voglio ricordarti felice e sorridente come l’ultima volta che ci siamo incontrate”, scrive l’amica Lorella su Facebook.

“Ti ricorderemo sempre per la tua allegria e i tuoi sorrisi… rimarrai sempre nei nostri cuori“, aggiunge Marco, che su Facebook pubblica una foto in compagnia della giovane Rosalba insieme ad altri amici.

“A te che sei volata via così, a te che adesso sei un angelo che ci guarda da lassù, A te stella che brilli immensamente. A te vogliamo ricordare così con il sorriso perenne in volto, a volte con qualche lacrima per la tua dolce sensibilità, a te con quella voglia di ballare, di ascoltare sempre forte musica, alla tua simpatia, al tuo essere sempre cordiale affettuosa e disponibile, al tuo modo di scherzare, arrossire in volto e farci sempre sorridere tutti! Chi avrebbe mai immaginato di doverti salutare con un addio… un dolore che non riusciremo a colmare, ma hai lasciato un ricordo speciale di te in ognuno di tutti di noi. Mancherai piccola mia Rosita. Adesso piccolo angelo riposa in pace. Sei e rimarrai nel cuore profondamente”, è il pensiero di Alessia.

Fonte foto: Facebook – Rosalba Distefano