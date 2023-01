Incidente a Misterbianco sulla Ss 121, lunghe code in direzione Paternò

Ancora un incidente sulla strada statale 121. Il sinistro si è verificato questo pomeriggio nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in direzione Paternò. Secondo quanto riporta 95047.it un tamponamento ha coinvolto più veicoli, ma fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Code verso Paternò

L’incidente ha provocato diversi disagi sul traffico viario con lunghe code che iniziano in via Comunità Economica Europea nei pressi dello svincolo Circonvallazione Catania/superstrada.