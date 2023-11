Incidente sulla SS 121, tre veicoli coinvolti: lunghe code verso Catania

Nuova mattinata difficile sulla SS 121 a Catania dell'ennesimo incidente. Traffico fortemente rallentato sulla carreggiata.

Ennesima mattinata complessa per i pendolari in transito sulla Strada Statale 121, in direzione Catania, a causa di un nuovo incidente stradale che si è verificato lungo l’arteria.

La situazione sulla SS 121

In base a una prima ricostruzione dei fatti, tre mezzi sarebbero entrati in collisione nel territorio di Motta Sant’Anastasia, poco prima dell’uscita di Misterbianco.

Non è noto se nel contatto siano rimaste o meno delle persone ferite, così come è ancora da comprendere la causa del sinistro. Il traffico lungo la Strada Statale 121 ha conosciuto dei rallentamenti, con i carabinieri che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Presenti anche gli operatori dell’Anas che si sono occupati della rimozione dei mezzi incidentati.

Secondo incidente in pochi giorni

Un altro sinistro simile si è verificato soltanto pochi giorni fa lungo la stessa Statale. Nell’occasione erano rimaste coinvolte due auto all’altezza di contrada Rinazze, nel territorio di Biancavilla. Il sinistro aveva causato il ferimento di due persone.