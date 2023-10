Incidente sulla SS 121, tamponamento a catena: tre auto coinvolte, traffico in tilt

Traffico bloccato sulla SS 121 a causa dell'ennesimo incidente. Lunghi incolonnamenti per chi vuole raggiungere Catania.

Nuovo incidente sulla Strada Statale 121 Catania-Paternò. Il sinistro si è verificato stamattina e ha coinvolto più mezzi sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo, all’altezza della località di Motta Sant’Anastasia.

Incidente sulla SS 121, cos’è successo

Secondo le prime informazioni, a entrare in collisione sarebbero state tre auto per cause ancora da comprendere. Il sinistro, a quanto pare, non avrebbe causato gravi conseguenze per i passeggeri a bordo dei mezzi.

L’incidente di stamattina sulla Strada Statale 121 Catania-Paternò ha comunque registrato non pochi disagi ai pendolari che stavano raggiungendo la città dell’elefante. Lunghe code si sono infatti formati sulla carreggiata.

Poche settimane fa un sinistro mortale

Si tratta dell’ennesimo incidente che si verifica nel giro di poche settimane lungo la trafficata Statale. Tragico quello avvenuto mercoledì 11 ottobre nel territorio di Belpasso e che è costato la vita a Nicolò Torrisi, 22 anni, giovane originario di Adrano. Il giovane si trovava alla guida di una Renault Laguna al momento dello schianto fatale contro il guardrail.