Grave incidente sulla SS 121, due mezzi in collisione: ci sono dei feriti

Ancora incidenti sulla SS 121, due mezzi in collisione a sud del centro abitato di Biancavilla. Soccorritori sul posto.

Ennesimo incidente lungo la Strada Statale 121 Catania-Paternò, all’altezza di contrada Piano Rinazze, nell’area delle campagne a sud di Biancavilla. A riferirlo sono i colleghi di VideoStar.

Incidente SS 121, cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due mezzi sarebbero entrati in collisione per cause ancora da accertare. A quanto pare, l’incidente avrebbe causato di alcune persone che si trovavano a bordo dei veicoli.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i carabinieri. Non sono ancora note le condizioni di salute dei feriti, così come il numero dei mezzi coinvolti.

Secondo incidente in pochi giorni

Si tratta del secondo grave incidente che si verifica lungo la SS 121 nel giro di pochi giorni. Nella giornata di domenica 12 novembre un giovane di 29 anni originario di Paternò era rimasto gravemente ferito dopo un incidente autonomo avvenuto con la sua moto nel territorio di Adrano.

Il malcapitato si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania ed è costantemente monitorato dai medici del nosocomio etneo.