Incidente sulla Statale 115, c’è un ferito grave: interviene l’elisoccorso

Violento impatto tra due auto e un mezzo pesante: traffico in tilt e un ferito grave nel Nisseno.

Ancora un incidente in provincia di Caltanissetta, per l’esattezza lungo la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” a Butera. C’è, purtroppo, un ferito grave.

Il traffico risulta provvisoriamente bloccato. Un altro sinistro, anche in questo caso con una persona ferita, si è registrato nelle scorse ore lungo la Strada Statale 117 nel territorio di Mazzarino.

Ecco l’avviso dell’Anas con la prima ricostruzione del sinistro e gli aggiornamenti sulla viabilità.

Incidente sulla Statale 115 a Butera, un ferito grave

“Sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula il traffico è provvisoriamente bloccato a Butera (CL), a causa di un incidente avvenuto al chilometro 244. Per cause in corso di accertamento, due autovetture e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita ed è stata prelevata con elisoccorso“.

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”, si legge ancora nella nota.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Immagine di repertorio