Incidente con un ferito, traffico in tilt sulla Statale 117: ecco dove

I primi dettagli dell'ultimo sinistro in Sicilia, avvenuto in provincia di Caltanissetta, e le informazioni sulla viabilità.

Traffico in tilt lungo la Strada Statale 117 “Bis Centrale Sicula”, dove si è verificato un incidente nel territorio di Mazzarino (provincia di Caltanissetta).

Il bilancio è di una persona ferita. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, i cui dettagli sono in corso di accertamento. Ecco la nota dell’Anas con le informazioni sulla viabilità.

“È temporaneamente bloccata la carreggiata in direzione Gela lungo la SS117 “Bis Centrale Sicula” a causa un incidente al chilometro 68,600, a Mazzarino (CL). Una persona è rimasta ferita Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile”.

