Scontro tra tre auto sulla Statale 115, tre feriti: agenti e 118 sul posto

Incidente all'ingresso di Licata, il bilancio è di tre feriti.

Ancora un incidente sulla Strada Statale 115, per l’esattezza al bivio che porta a Licata, in provincia di Agrigento: ci sono dei feriti.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 7 agosto 2023.

Incidente sulla Statale 115 all’ingresso di Licata, 3 feriti

Sono ancora poche le informazioni sulla dinamica esatta del sinistro, attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sarebbero state tre auto. In seguito al violento impatto, avvenuto non lontano dall’ingresso di Licata, sarebbero rimasti feriti tutti e tre i conducenti delle vetture.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per trasferire i malcapitati in ospedale e gli agenti del commissariato di polizia del posto per i rilievi e la gestione del traffico, naturalmente rallentato.

Altri due sinistri ad Agrigento nel weekend

Non si tratta dell’unico incidente registrato nell’Agrigentino nelle ultime ore. Nel capoluogo, infatti, domenica 6 agosto si sono verificati due sinistri nel giro di poche ore, in viale Emporium e in piazza Aldo Moro.

Si è trattato, in entrambi i casi, di scontri auto-moto. Ad avere la peggio i centauri, trasferiti entrambi in ospedale dagli operatori del 118 con diversi traumi sparsi sul corpo. Nessuno dei due, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.

Immagine di repertorio