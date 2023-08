Due scontri auto-moto in poche ore, domenica di incidenti e feriti sulle strade agrigentine

Due centauri finiscono in ospedale dopo altrettanti incidenti nel territorio agrigentino.

Un weekend di incidenti ad Agrigento, dove nella sola giornata di domenica 6 agosto si sono verificati due incidenti nel giro di poche ore, rispettivamente lungo viale Emporium e nei pressi di piazza Aldo Moro.

Il bilancio è di due feriti.

Domenica con due incidenti ad Agrigento

Il primo dei due incidenti si è verificato nei pressi di Villaggio Peruzzo, lungo viale Emporium. Secondo una prima ricostruzione, un’auto modello Renault Clio si sarebbe scontrata contro una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito e trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Pare abbia riportato vari traumi, ma non sarebbe – fortunatamente – in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli operatori del 118, gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.

Il secondo incidente è avvenuto invece alla periferia di Agrigento, per l’esattezza in piazza Aldo Moro. Ancora una volta, a impattare sono state un’auto (una Toyota) e una moto Honda. Ferito il conducente del mezzo a due ruote, trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. I vigili urbani sono intervenuti per i rilievi e le verifiche sulla dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio