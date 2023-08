Pericoloso scontro scooter-auto sulla Statale 121, un ferito e traffico in tilt

Nuovo impatto sulla Statale 121 Catanese: Anas sul posto.

Ancora un incidente stradale sulla Statale 121 “Catanese”, per l’esattezza a Bolognetta (in provincia di Palermo).

Il bilancio è di una persona ferita. Sono ancora molto poche le informazioni sul sinistro e sulle condizioni del malcapitato.

AGGIORNAMENTO, ore 14.05: traffico sbloccato, circolazione ripristinata.

Incidente sulla Statale 121, un ferito a Bolognetta

Di seguito la nota dell’Anas sul sinistro: “Sulla statale 121 Catanese il traffico è provvisoriamente bloccato, all’altezza di Bolognetta (PA), a causa di un incidente avvenuto al chilometro 239. Nel sinistro, che ha coinvolto un motociclo e un’autovettura, una persona è rimasta ferita”.

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. Naturalmente si registrano code nell’area interessata dall’incidente e il traffico risulta provvisoriamente bloccato. Code che si aggiungono a quelle che si registrano in Sicilia e nel resto d’Italia a causa del “grande esodo” del lungo ponte di Ferragosto. Per arrivare sull’Isola, lo scorso sabato, l’attesa agli imbarchi sarebbe stata di oltre 3 ore.

Il precedente a giugno

L’area vicina a Bolognetta, in passato, è stata teatro di numerosi incidenti. Lo scorso 15 giugno, per esempio, l’Anas aveva segnalato uno scontro frontale molto pericoloso tra un’auto e un mezzo pesante nella stessa zona dell’odierno sinistro.

Immagine di repertorio