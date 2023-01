Incidente sulla Statale 284, Suzuki e Fiat si scontrano: 118 e vigili del fuoco sul posto

La prima ricostruzione dell'incidente stradale avvenuto nella mattina del 25 gennaio ad Adrano, in provincia di Catania, lungo la Statale 284.

Paura ad Adrano, in provincia di Catania, dove questa mattina – intorno alle ore 10 – si è verificato un incidente sulla Strada Statale 284.

L’impatto si è verificato nei pressi dello stadio dell’Etna e ha coinvolto due mezzi.

Incidente sulla Statale 284 ad Adrano

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti, avvenuti nei pressi dello stadio dell’Etnea nel territorio di Adrano (in provincia di Catania). Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificato uno scontro tra un’auto modello Suzuki Ignis – ferma ai margini della strada, forse per un guasto – e una Fiat Panda.

Toccherà agli inquirenti comprendere la ragione dello scontro, che ha coinvolto una donna di 52 anni (proprietaria della Suzuki) e l’uomo alla guida della Fiat Panda. Pare che dopo il violento impatto tra i due veicoli, la Suzuki si sia ribaltata e abbia invaso parte della corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Adrano, le forze dell’ordine per i rilievi di rito e gli operatori del 118. Per fortuna le persone coinvolte sembrano non aver riportato ferite gravi. L’incidente ha provocato qualche rallentamento del traffico, ma la normale circolazione è stata ripristinata in tarda mattinata.

Immagine di repertorio