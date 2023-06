Notte di sangue nel Catanese, auto contro muro: morta una donna, tre feriti

Ennesimo incidente mortale nel Catanese, perde la vita una donna di 46 anni nel territorio di Bronte. Ferite tre persone.

Ennesima notte di sangue lungo le strade siciliane. Una donna di 46 anni – la cui identità non è ancora nota – ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto tra sabato 3 e domenica 4 giugno lungo la Strada provinciale 211, in territorio di Bronte, in provincia di Catania.

La vittima, 46 anni, si trovava a bordo di una Volkswagen Golf in compagnia di altre tre persone, il marito e i due figli. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe stato autonomo, con l’auto che sarebbe finita contro un muro per cause ancora da determinare.

I soccorsi

Per la 46enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Gli altri occupanti del mezzo hanno riportato delle ferite e sono stati trasportati negli ospedali del territorio etneo.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che si sono occupati dei soccorsi e della regolamentazione del traffico. Maggiori dettagli sull’accaduto potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.

Foto di repertorio