Grave incidente sulla Gela-Catania, sul posto l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato, questa mattina, sulla statale 417 bis Gela-Catania all’altezza di Mineo.

La ricostruzione

Da quanto si apprende, sarebbero coinvolte due auto ed alcuni operai che stavano lavorando al rifacimento del manto stradale.

Lo scontro è avvenuto tra un furgone e una Kia in un tratto in cui la strada è in rettilineo.

L’intervento dell’elisoccorso

Sul posto ci sono i carabinieri, le ambulanze del 118 ed è arrivata anche l’elisoccorso.

Il bilancio è stato di due feriti, di cui uno trasferito al Policlinico e uno al Garibaldi.

Due settimane fa, un altro incidente si era verificato nello stesso tratto stradale.