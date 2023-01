Spaventoso scontro camion-auto sulla Gela-Catania, 4 feriti gravi – FOTO e VIDEO

L'incidente è avvenuto nella mattinata del 12 gennaio a Piazza Armerina: la prima ricostruzione dell'accaduto. Notizia in aggiornamento.

Ancora un grave incidente in Sicilia, nello specifico lungo la Strada Statale 417 Gela-Catania: l’impatto, avvenuto allo svincolo per Piazza Armerina (in provincia di Enna) ha provocato il ferimento di 4 persone.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

Incidente Gela-Catania, 4 feriti gravi

Sono ancora poche le notizie relative al sinistro, avvenuto nella mattinata di oggi (giovedì 12 gennaio 2023). Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra un camion e un’auto.

In seguito all’impatto, 4 persone sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto si attende l’arrivo dell’elisoccorso per trasferire i malcapitati in ospedale.

Notizia in aggiornamento. Foto e video di Franco Assenza