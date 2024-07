Incidente stradale nella notte: morti 4 ragazzi

Tragico incidente stradale nella notte in provincia di Avellino. Quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono morti.

Tragico incidente stradale nella notte in provincia di Avellino. Quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono morti dopo che la Mercedes su cui viaggiavano si è scontrata prima con due auto per poi schiantarsi contro il muro in cemento armato di un’azienda lungo la strada Nazionale delle Puglie, nel territorio di Mirabella Eclano. L’impatto non ha lasciato scampo ai quattro giovani che sono praticamente morti sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri.

Le prime informazioni

Il 21enne alla guida e un amico erano di Frigento, mentre gli altri due giovani di Grottaminarda e Calore di Mirabella, sempre in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, insieme ad altri amici che li seguivano a bordo di una Fiat Panda non rimasta coinvolta nell’incidente, le vittime erano dirette proprio a Calore di Mirabella per andare a prendere un gelato. Sul caso è stata aperta un’inchiesta: le salme sono a disposizione della magistratura che ha disposto il trasferimento all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento in attesa dell’autopsia. Sequestrate anche le tre auto coinvolte nell’incidente e gli smartphone dei ragazzi.