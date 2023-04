Incidente stradale sull’A1:donna scende dall’auto ma viene tavolta e uccisa

Il violento impatto con un mezzo in piena corsa non ha lasciato scampo alla vittima

E’ una notte di Pasqua a cavallo con la Pasquetta tragica quella vissuta lungo l’autostrada A1 alle porte di Milano. Tra domenica e lunedì, un incidente stradale, occorso tra le uscite Tangenziale Ovest e San Giuliano Milanese ha causato la morte di una donna.

Urto letale

Secondo le prime informazioni nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili e sei persone. Ad avere la peggio è stata una donna, i cui dati anagrafici non sono stati recuperati dai soccorritori. Stando a una prima parziale ricostruzione, la donna sarebbe scesa dalla propria auto – forse per un precedente incidente – ma è stata travolta da una macchina. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. E’ stata trasportata in arresto cardiocircolatorio all’ospedale San Raffaele. dov’è morta poco dopo. Il personale sanitario è intervenuto sul posto con tre ambulanze e un’automedica. Nessuno degli altri viaggiatori, tutti compresi tra i 16 e i 35 anni, ha riportato ferite importanti.