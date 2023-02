Incidente sulla Tangenziale di Catania, scontro tra 3 mezzi: traffico in tilt

Un venerdì di code e traffico lungo la Tangenziale di Catania dopo l'impatto tra 3 mezzi.

L’ennesimo incidente lungo la tangenziale di Catania si è verificato intorno alle 11 della mattina di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, provocando code nel tratto tra Misterbianco e San Giovanni Galermo.

Lunghe code e traffico hanno caratterizzato il venerdì mattina nelle strade del capoluogo etneo.

Incidente sulla Tangenziale di Catania, 17 febbraio 2023

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, tre mezzi – due mezzi pesanti e una Fiat Panda – si sarebbero scontrati nel tratto compreso tra gli svincoli di Misterbianco e di San Giovanni Galermo (in provincia di Catania). In seguito all’impatto, si sarebbero formate lunghe code nel tratto interessato dal sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale della Polizia Stradale e quello dell’Anas per soccorrere le persone coinvolte, effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità in tilt. Non si hanno notizie di eventuali feriti in seguito all’accaduto.

Un altro incidente si era verificato 24 ore prima sempre in provincia di Catania, più nello specifico vicino Fiumefreddo. In seguito allo scontro tra due Tir, una persona sarebbe rimasta gravemente ferita. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Immagine di repertorio