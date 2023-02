Scontro tra due Tir sulla A18, traffico in tilt e ferito grave dopo l’incidente

L'impatto tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre (CT) e il traffico bloccato: ecco cosa è accaduto sulla A18.

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, si è registrato un grave incidente lungo l’autostrada A18 (Messina-Catania), tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre.

Ecco le prime informazioni sull’incidente e sulla situazione del traffico.

Incidente sulla A18, traffico bloccato tra Fiumefreddo e Giarre

Sono ancora poche le informazioni sull’impatto, avvenuto questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sarebbero stati due mezzi pesanti (nello specifico, due Tir, uno dei quali pieno di cassette di frutta da trasportare lungo l’autostrada. L’impatto è avvenuto nella carreggiata in direzione Messina, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre (in provincia di Catania). In seguito al sinistro, le cassette di frutta trasportate da uno dei due mezzi coinvolti avrebbero invaso la carreggiata opposta. Inoltre, uno dei mezzi si sarebbe ribaltato.

Per questo il traffico sarebbe attualmente in tilt in entrambi i sensi di marcia dell’autostrada Messina – Catania nel tratto interessato dall’incidente. Purtroppo risulta una persona ferita gravemente, trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul luogo dell’incidente sono giunti, oltre ai soccorritori del 118, gli agenti della Polstrada per i rilievi di rito e la gestione della viabilità lungo la A18.

Fonte immagine: Facebook – Giusy Cilla (Gruppo “A18 e A20, le autostrade della vergogna”)