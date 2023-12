Camion sbanda e si schianta contro il muretto, incidente sulla Tangenziale di Messina

Dopo la tragedia di Capo d'Orlando, un altro incidente nella città dello Stretto.

Si è registrato un incidente stradale lungo la tangenziale di Messina intorno alle ore 13 di oggi, giovedì 7 novembre 2023.

Nessun ferito, fortunatamente, ma lunghe code e traffico in tilt nell’area interessata dal sinistro.

Incidente sulla Tangenziale di Messina

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’autista di un camion avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo all’uscita della galleria Camaro e sarebbe andato a scontrarsi contro un muretto laterale. Fortunatamente, né l’autista né gli occupanti delle altre auto in transito avrebbero riportato ferite.

Tuttavia, le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi avrebbero generato lunghe code lungo la tangenziale della città dello Stretto, in direzione Messina-Boccetta. Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale per gestire la viabilità.

La tragedia a Capo d’Orlando

Ha avuto conseguenze più tragiche un altro incidente registrato in provincia di Messina, per l’esattezza lungo la Statale 113 a Capo d’Orlando. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un Tir – per cause ancora da accertare – si sarebbe scontrato contro quattro auto e avrebbe preso fuoco dopo l’impatto contro il guardrail. L’uomo alla guida di una delle vetture interessate dal sinistro è deceduto per le ferite riportate. Grave la moglie, trasferita in ospedale in elisoccorso.

Sul posto forze dell’ordine e personale Anas per stabilire la dinamica dell’accaduto. La Statale 113 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

