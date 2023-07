Incidente alla Valle dei Templi, schianto tra auto: c’è una persona ferita

Un incidente si è verificato nelle scorse ore a poca distanza dalla Valle dei Templi, ad Agrigento. Una persona soccorsa dai sanitari.

Rocambolesco incidente quelle avvenuto nella giornata di ieri, martedì 25 luglio, in contrada Sant’Anna a poca distanza dalla Valle dei Templi di Agrigento, dove si sono scontrate due auto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Renault Megane e una Renault Captur sarebbero entrate in contatto per cause ancora da confermato.

Lo schianto e i soccorsi

La seconda auto, a seguito dell’impatto, sarebbe uscita fuori strada finendo in un terreno adiacente. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i carabinieri.

Nello scontro, a quanto pare, sarebbe rimasta ferita una persona che si trovava a bordo di una delle due auto. Le sue condizioni di salute non sono note. Insieme ai soccorsi sono stati effettuati i rilievi di rito per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.